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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı ne olacak? Bundan sonraki süreçte ne olacak? Açıklamalar ne zaman gelecek? Zamlar belli oldu mu? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 10:52
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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında müzakere süreci tamamlandı.

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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

Görüşmelerde zam oranında uzlaşma sağlanamadı. Şimdi gözler bugünde.


Eğer bu gece yarısına kadar anlaşma olmazsa son kararı hakem heyeti verecek.

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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

Bundan sonraki süreçte ne olacak? Açıklamalar ne zaman gelecek? Zamlar belli oldu mu? Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

Memur-Sen ve hükümet temsilcileri toplantılarını yaptı. Memur-Sen'in talepleri ilk sene için %35+10+15+10. Bu genelde yüzde 70 olarak söyleniyor ama kümülatife vurduğunuz zaman toplamda Memur-sen yüzde 87,85 zam talep etti.

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Memurun ZAM ORANI ne olacak? Hakem kurulu ne karar verir? Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman isim A Haber’de anlattı

Hükümet temsilcileri ise 25+10 olarak tekliflerini sundular. Toplamda 37.5.