Memura işçiye REKOR ZAM! Asgari ücreti nasıl etkileyecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Rekor bir seviye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, memura zam müjdesi verirken, "En düşük memur maaşı 22 bin TL'yi bulacak" dedi. Uzman isimler A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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