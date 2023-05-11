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Memura işçiye REKOR ZAM! Asgari ücreti nasıl etkileyecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Rekor bir seviye

A Haber
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Giriş: 11.05.2023 14:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, memura zam müjdesi verirken, "En düşük memur maaşı 22 bin TL'yi bulacak" dedi. Uzman isimler A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
En düşük memur maaşına rekor zam
En düşük memur maaşına rekor zam
Memura işçiye rekor zam!
Memura işçiye rekor zam!
En düşük memur maaşı ne kadar oldu
En düşük memur maaşı ne kadar oldu
Başkan Erdoğan’dan memura zam müjdesi
Başkan Erdoğan'dan memura zam müjdesi
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