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Memur zammında karar Hakem Kurulu'nda! Yarın 4. kez toplanacak

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 18:10
Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek. Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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