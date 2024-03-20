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MB'nin faiz kararı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 16:41
ABD Merkez Bankası FED bugün, Merkez Bankası ise yarın faiz kararını açıklayacak. Karar piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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