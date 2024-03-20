MB’nin faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası FED bugün, Merkez Bankası ise yarın faiz kararını açıklayacak. Karar piyasaları nasıl etkileyecek? Ekonomist Tonguç Erbaş, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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