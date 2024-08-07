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Limonun fiyatı nasıl katlanıyor? Dalında 14 lira pazarda 100 lira

Limonun fiyatı nasıl katlanıyor? Dalında 14 lira pazarda 100 lira

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 07.08.2024 10:07
Adana'da erkenci limon için hasat başladı. Adana'da bahçede limonun kilogram fiyatı 14 lira halde ise 20 - 25 lira arasında değişiyor. Ama limon yol aldıkça fiyatı da katlanıyor. Öyle ki İstanbul pazarlarında limonun kilosu 100 liradan satılıyor. Çiftçiler bunun nedeni fırsatçılık diyor, pazarcılar ise ulaşım, benzin fiyatını sebep olarak gösteriyor. Ekip arkadaşlarımız araştırdı...
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