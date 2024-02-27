27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kripto paranın geleceği ne olur? Bitcoin neden yükseliyor?

Kripto paranın geleceği ne olur? Bitcoin neden yükseliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2024 11:45
Kripto paralarda yükseliş rüzgarı devam ediyor. Bitcoin fiyatı aralık 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 200 doların üzerinde alıcı buldu. Diğer yandan kripto para piyasasının yasal zemine oturtmak için bazı düzenlemeler planlanıyor. Peki kripto parada yükseliş sürecek mi? Düzenleme ile neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kripto varlık yöneticisi Demir Murat Aksoy değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 yıl sonra zirvede! Bitcoin neden ralli yaptı?
2 yıl sonra zirvede! Bitcoin neden ralli yaptı?
Flaş kademeli emeklilik açıklaması!
Flaş kademeli emeklilik açıklaması!
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam!
Kredi kartı aidatlarına fahiş zam!
Şimşek’ten kart taksitleri hakkında açıklama
Şimşek'ten kart taksitleri hakkında açıklama
Milyonlarca emeklinin gözü TBMM’de!
Milyonlarca emeklinin gözü TBMM’de!
Yeni müjdeler geliyor!
Yeni müjdeler geliyor!
Deprem bölgesi için kritik karar!
Deprem bölgesi için kritik karar!
Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!
Diyarbakır’dan petrol müjdesi bekleniyor!
Marketlerde yeni dönem!
Marketlerde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde detaylar ne?
Kentsel dönüşümde detaylar ne?
Gram altında rekor
Gram altında rekor
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Daha Fazla Video Göster