Kripto paranın geleceği ne olur? Bitcoin neden yükseliyor?

Kripto paralarda yükseliş rüzgarı devam ediyor. Bitcoin fiyatı aralık 2021'den bu yana ilk kez 57 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise 3 bin 200 doların üzerinde alıcı buldu. Diğer yandan kripto para piyasasının yasal zemine oturtmak için bazı düzenlemeler planlanıyor. Peki kripto parada yükseliş sürecek mi? Düzenleme ile neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kripto varlık yöneticisi Demir Murat Aksoy değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN