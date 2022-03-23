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Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

A Haber
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Giriş: 23.03.2022 10:07
Güncelleme:23.03.2022 10:07
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? EV FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

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