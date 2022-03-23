Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

5 metrekare fazla olduğu için 180 bin TL para ödeyeceksiniz ama yeni sistem geldiğinde durum değişecek. Siz 150 metrekareye kadar 80 bin TL yine ödeyeceksiniz ama 5 metrekarenin yüzde 18'ini adlığımız zaman o da 5.806 TL olacak. Az önce 180 bin TL ödeyen vatandaş burada 85 bin TL ödeyecek. Dolayısıyla 94 bin TL cebinde kalacak.