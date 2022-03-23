Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı.
Peki KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamayla detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bir KDV indiriminden çok oradaki bir haksızlığın giderilmesi söz konusu. 150 metrekareye kadar yüzde 8 KDV öderken 151 metrekare olduğu zaman yüzde 18'e çıkıyordu. 1 metrekare için 100 bin TL ödeniyordu. Bu da konutun fiyatını artıran bir unsurdu.
Bir yandan da bazı usulsüzlükler oluyordu. Hem onların kaldırılması noktasında hem de evlerin maliyetlerinin düşmesi noktasında bir düzenlemeye gidilmesi kararı alınmış henüz uygulamaya geçmedi ama bu formül ortaya konulmuş.
5 metrekare fazla olduğu için 180 bin TL para ödeyeceksiniz ama yeni sistem geldiğinde durum değişecek. Siz 150 metrekareye kadar 80 bin TL yine ödeyeceksiniz ama 5 metrekarenin yüzde 18'ini adlığımız zaman o da 5.806 TL olacak. Az önce 180 bin TL ödeyen vatandaş burada 85 bin TL ödeyecek. Dolayısıyla 94 bin TL cebinde kalacak.
MEVCUT SİSTEM
Konut fiyatı: 1 milyon lira
Büyüklük: 155 metrekare
KDV (150 metrekare): 80 bin TL
KDV (155 metrekare) : 180 bin TL
YENİ SİSTEM
Konut fiyatı: 1 milyon TL
Büyüklük: 155 metrekare
KDV (150 metrekare): 80 bin TL
KDV (5 metrekare) : 5.806 TL
Toplam KDV: 85.806 TL
Vergi indirimi: 94.194 TL
FAİZDE DÜŞÜŞ HIZLANDI (%)
24 EYLÜL 7 OCAK 11 MART
TİCARİ | 20.45 26.26 19.98
TÜKETİCİ | 22.38 29.07 26.58
KONUT | 17.91 18.58 17.70
TAŞIT | 21.20 29.57 25.17
İHTİYAÇ | 24.76 32.20 26.70
TİCARİ KREDİLER ZİRVEDE (MİLYAR TL)
TARİH | TL KREDİ | TİCARİ | BİREYSEL
12 MART 2021 | 2.384 | 1.549 | 835
24 EYLÜL 2021 | 2.561 | 1.643 | 918
31 ARALIK 2021 | 2.833 | 1.847 | 986
11 MART 2022 | 3.084 | 2.073 | 1.011
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