23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda ürünlerinin ardından konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı.

Peki KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında örnek hesaplamayla detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

Bir KDV indiriminden çok oradaki bir haksızlığın giderilmesi söz konusu. 150 metrekareye kadar yüzde 8 KDV öderken 151 metrekare olduğu zaman yüzde 18'e çıkıyordu. 1 metrekare için 100 bin TL ödeniyordu. Bu da konutun fiyatını artıran bir unsurdu.

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

Bir yandan da bazı usulsüzlükler oluyordu. Hem onların kaldırılması noktasında hem de evlerin maliyetlerinin düşmesi noktasında bir düzenlemeye gidilmesi kararı alınmış henüz uygulamaya geçmedi ama bu formül ortaya konulmuş.

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

5 metrekare fazla olduğu için 180 bin TL para ödeyeceksiniz ama yeni sistem geldiğinde durum değişecek. Siz 150 metrekareye kadar 80 bin TL yine ödeyeceksiniz ama 5 metrekarenin yüzde 18'ini adlığımız zaman o da 5.806 TL olacak. Az önce 180 bin TL ödeyen vatandaş burada 85 bin TL ödeyecek. Dolayısıyla 94 bin TL cebinde kalacak.

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

MEVCUT SİSTEM

Konut fiyatı: 1 milyon lira

Büyüklük: 155 metrekare

KDV (150 metrekare): 80 bin TL

KDV (155 metrekare) : 180 bin TL

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

YENİ SİSTEM

Konut fiyatı: 1 milyon TL

Büyüklük: 155 metrekare

KDV (150 metrekare): 80 bin TL

KDV (5 metrekare) : 5.806 TL

Toplam KDV: 85.806 TL

Vergi indirimi: 94.194 TL

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

FAİZDE DÜŞÜŞ HIZLANDI (%)

24 EYLÜL 7 OCAK 11 MART

TİCARİ | 20.45 26.26 19.98

TÜKETİCİ | 22.38 29.07 26.58

KONUT | 17.91 18.58 17.70

TAŞIT | 21.20 29.57 25.17

İHTİYAÇ | 24.76 32.20 26.70

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

TİCARİ KREDİLER ZİRVEDE (MİLYAR TL)

TARİH | TL KREDİ | TİCARİ | BİREYSEL

12 MART 2021 | 2.384 | 1.549 | 835

24 EYLÜL 2021 | 2.561 | 1.643 | 918

31 ARALIK 2021 | 2.833 | 1.847 | 986

11 MART 2022 | 3.084 | 2.073 | 1.011

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Konutta KDV indirimi! KDV indirimi ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Faizde düşüş hızlandı! Ticari, tüketici, konut, taşıt kredileri...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA