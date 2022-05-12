12 Mayıs 2022, Perşembe
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Konut fiyatlarında denetim dönemi
Başkan Erdoğan'ın konut sahibi olmayı kolaylaştıran kredi faiz indirimi duyurusunu fırsat bilerek ev fiyatlarında bir gecede yüz binlerce lira artış yapanlarla ilgili önlemler geliyor. Atılacak adımlar belirlendi. Buna göre satılık ev ilanlarında fiyatlarını artırarak konut fiyatları ve piyasayı etkileyen fırsatçılara fahiş fiyat freni gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.