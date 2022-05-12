12 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Konut fiyatlarında denetim dönemi

Konut fiyatlarında denetim dönemi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2022 10:34
Başkan Erdoğan'ın konut sahibi olmayı kolaylaştıran kredi faiz indirimi duyurusunu fırsat bilerek ev fiyatlarında bir gecede yüz binlerce lira artış yapanlarla ilgili önlemler geliyor. Atılacak adımlar belirlendi. Buna göre satılık ev ilanlarında fiyatlarını artırarak konut fiyatları ve piyasayı etkileyen fırsatçılara fahiş fiyat freni gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konut fiyatlarında denetim dönemi
Konut fiyatlarında denetim dönemi
Altın fiyatları yükselecek mi? Flaş tahmin
Altın fiyatları yükselecek mi? Flaş tahmin
Fahiş fiyata fren geliyor
Fahiş fiyata fren geliyor
“Enflasyonla mücadele” toplantısı bugün
“Enflasyonla mücadele” toplantısı bugün
Hollanda gıda fiyatlarını durduramıyor!
Hollanda gıda fiyatlarını durduramıyor!
ABD’de yüksek enflasyon sürüyor!
ABD'de yüksek enflasyon sürüyor!
İngiliz ekonomistten enflasyon uyarısı!
İngiliz ekonomistten enflasyon uyarısı!
Dar gelirliyi ev sahibi yapacak proje
Dar gelirliyi ev sahibi yapacak proje
Yunanistan’da enflasyon zirvede
Yunanistan'da enflasyon zirvede
Bakan Nebati’den kritik görüşme
Bakan Nebati'den kritik görüşme
Düşük faizli konut kredisinde TOKİ fırsatı
Düşük faizli konut kredisinde TOKİ fırsatı
Pazar tezgahlarına yaz geldi!
Pazar tezgahlarına yaz geldi!
Daha Fazla Video Göster