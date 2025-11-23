23 Kasım 2025, Pazar

Genç çiftlere 250 bin lira faizsiz kredi! Kimler nasıl başvuracak? | Evlilik kredisi desteği artıyor
Genç çiftlere 250 bin lira faizsiz kredi! Kimler nasıl başvuracak? | Evlilik kredisi desteği artıyor

Genç çiftlere 250 bin lira faizsiz kredi! Kimler nasıl başvuracak? | Evlilik kredisi desteği artıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.11.2025 09:23
Başkan Erdoğan yeni evlenecek çiftlere verilen faizsiz evlilik destek kredisinde yeni yıldan itibaren tutarların artacağı müjdesini vermişti. Peki, tutar ne olacak? Bu soru da cevap buldu. Hatta 48 ay vade ve 2 yıl geri ödemesiz verilen krediye yeni bir madde daha eklendi. Çiftler 2 yıl içinde çocuk sahibi olursa ödemelerini 1 yıl daha erteleyebilecek.
