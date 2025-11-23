Genç çiftlere 250 bin lira faizsiz kredi! Kimler nasıl başvuracak? | Evlilik kredisi desteği artıyor

Başkan Erdoğan yeni evlenecek çiftlere verilen faizsiz evlilik destek kredisinde yeni yıldan itibaren tutarların artacağı müjdesini vermişti. Peki, tutar ne olacak? Bu soru da cevap buldu. Hatta 48 ay vade ve 2 yıl geri ödemesiz verilen krediye yeni bir madde daha eklendi. Çiftler 2 yıl içinde çocuk sahibi olursa ödemelerini 1 yıl daha erteleyebilecek.

