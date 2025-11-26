26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları 10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı

10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 10:15
Primi 5000 güne tamamlayarak emekli olabilir miyim? 4400 günle kaç yaşında emekli olabilirim? 3600 günle Bağ-Kur'dan emekli olunur mu? Kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmam gerekir? 10 yıl çalışırsam tazminatımı alıp ayrılabilir miyim? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
İstifa edip tazminat alabilir miyim? İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?
Elektrik faturalarında yeni dönem
Elektrik faturalarında yeni dönem
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Emlak vergisine tavan sınırı geliyor
Emlak vergisine tavan sınırı geliyor
Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?
Altın fiyatları yeniden yükselecek mi?
Asgari ücrette olası senaryo yüzde 25
Asgari ücrette olası senaryo yüzde 25
Sahte kasım indirimlerine dikkat!
Sahte kasım indirimlerine dikkat!
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi!
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz kredi!
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Fahiş aidatlara son!
Fahiş aidatlara son!
Gençlere kredi desteği yeni yılda artacak
Gençlere kredi desteği yeni yılda artacak
Daha Fazla Video Göster