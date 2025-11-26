26 Kasım 2025, Çarşamba
10 yıl çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı
Primi 5000 güne tamamlayarak emekli olabilir miyim? 4400 günle kaç yaşında emekli olabilirim? 3600 günle Bağ-Kur'dan emekli olunur mu? Kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmam gerekir? 10 yıl çalışırsam tazminatımı alıp ayrılabilir miyim? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, vatandaşlardan gelen soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.