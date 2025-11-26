Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor ve neye göre zamlanıyor? Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

Kısmi emeklilik ile tem emeklilik arasında bir fark var mı? Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanlar kıdem ve ihbar tazminatı alabilir mi? Herkes 3600 günle emekli olabilir mi? İşsizlik maaşı almak için ne zaman ve nereye başvurulur? Doğum borçlanması yapan kadınlar erken emekli olabilir mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

