Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor ve neye göre zamlanıyor? Faruk Erdem A Haber’de yanıtladı

26 Kasım 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 10:39
Kısmi emeklilik ile tem emeklilik arasında bir fark var mı? Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanlar kıdem ve ihbar tazminatı alabilir mi? Herkes 3600 günle emekli olabilir mi? İşsizlik maaşı almak için ne zaman ve nereye başvurulur? Doğum borçlanması yapan kadınlar erken emekli olabilir mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
