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Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı! Karar Resmi Gazete’de

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Giriş: 23.04.2021 00:45
Güncelleme:23.04.2021 01:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Önemli karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ: Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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