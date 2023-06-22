Kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin hükümetin planını 3 madde ile açıkladı

Kira ve konut fiyatları için çözüm ne olacak? Hükümetin büyükşehirlerde yüksek fiyatlı kiralık-satılık evlere karşı hamlesi ne olacak? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında AK Parti’nin beyannamesine yer alan ve önümüzdeki günlerde açıklanması muhtemel olan 3 yöntemi sıraladı.