Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler, ikramiyelerinin ödeme tarihini merak ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 2-5 haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Peki kimler bu imkandan yararlanabilecek? İşte detaylar...

TOPLAM EMEKLİ SAYISI 16.5 MİLYON

4 BİN TL ÖDEME YAPILACAK GRUPLAR:

- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

- Yaşlılık aylığı alanlar

- Vazife malullüğü aylığı alanlar

- Sürekli iş göremez geliri olanlar

- Şehit yakınları ve gaziler

- Güvenlik Korucuları

- Şampiyon sporcular

- Terörden zarar gören siviller

- Dul ve yetim maaşı alanlar