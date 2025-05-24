24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte detaylar
Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler, ikramiyelerinin ödeme tarihini merak ediyor. 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 2-5 haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Peki kimler bu imkandan yararlanabilecek? İşte detaylar...
TOPLAM EMEKLİ SAYISI 16.5 MİLYON
TOPLAM EMEKLİ SAYISI 16.5 MİLYON
4 BİN TL ÖDEME YAPILACAK GRUPLAR:
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
- Yaşlılık aylığı alanlar
- Vazife malullüğü aylığı alanlar
- Sürekli iş göremez geliri olanlar
- Şehit yakınları ve gaziler
- Güvenlik Korucuları
- Şampiyon sporcular
- Terörden zarar gören siviller
- Dul ve yetim maaşı alanlar