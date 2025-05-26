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Kato Dağı yeni Gabar olabilir

Kato Dağı yeni Gabar olabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 09:44
Terörden temizlenen Gabar'da bulunan yüksek kaliteli petrolün ardından yine terörden temizlenen Kato Dağı bölgesinde de sondaj çalışmaları sürüyor. Bölgedeki Beytüşşebap Lokasyonu F-320/1 Kulesi'nde çalışmalar hız kazandı. Ayrıca kırsal alana petrol arama kulesi kurulan Diyarbakır'ın Sur'dan da yeni bir müjde bekleniyor.
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Kato Dağı yeni Gabar olabilir
Kato Dağı yeni Gabar olabilir
Kato Dağı yeni Gabar olabilir
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