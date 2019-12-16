Kamudaki sigorta şirketleri tek çatı altında birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin birleştirilmesi projesine ilişkin, "Proje tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak ve sektöre dinamizm gelecek." dedi.