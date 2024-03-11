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Kalyon İnşaat’tan Romanya’ya dev proje! Romen gazını Kalyon taşıyacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 08:53
Türkiye'de birçok önemli projeyi üstlenen kalyon inşaat, yurt dışı yatırımlarıyla da küresel bir şirket olma yolunda ilerliyor. O yatırımlardan biri de Romanya'da yapılan Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi. Hattın yapımı sürerken Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian, Kalyon İnşaat'ın yatırımlarını görmek için Türkiye'ye geldi, Silivri'deki Kuzey Marmara depolama tesisini ziyaret edip incelemelerde bulundu.
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