JTI zamlı fiyat listesi son dakika: 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu?

JTI sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bugünden itibaren Philip Morris grubuna yapılan 2'şer TL'lik zammın ardından gözler JTI grubuna çevrilmişti. JTI grubundan sigara fiyatlarına 2'şer TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Peki, 9 Aralık Camel, Winston, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...