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İşte indirimli kredi faiz hesabı

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Giriş: 23.11.2021 10:20
Kredi faiz indirimi yapan bankalar hangileri? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından bankaların kredi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki faiz indirimi yapan bankalar hangileri? 20 Kasım ING, Akbank, İş Bankası, Garanti kredi faiz oranları ne kadar? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.
İşte indirimli kredi faiz hesabı
İşte indirimli kredi faiz hesabı
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