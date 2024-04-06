06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İşte en çok aranan meslekler! En fazla açık iş konfeksiyon alanında

İşte en çok aranan meslekler! En fazla açık iş konfeksiyon alanında

Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2024 10:46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek verilerini açıkladı. Bakan Işıkhan, 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini duyurdu. Verilere göre, en fazla açık iş olan meslekler arasında konfeksiyon işçisi, lojistik elemanı, temizlik görevlisi ve ayakkabı imalatçısı öne çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gram altın fiyatı düşecek mi?
Gram altın fiyatı düşecek mi?
Meclis’in gündemi ekonomi ve anayasa olacak!
Meclis’in gündemi ekonomi ve anayasa olacak!
İşte en çok aranan meslekler!
İşte en çok aranan meslekler!
30 bin Influencer mercek altında!
30 bin Influencer mercek altında!
Piyasalarda gün sonu! Borsa tarihi zirvesini yeniledi
Piyasalarda gün sonu! Borsa tarihi zirvesini yeniledi
30 bin influencer mercek altında
30 bin influencer mercek altında
Kimler kira beyannamesinden muaf?
Kimler kira beyannamesinden muaf?
Bayram alışverişinde kandırılmayın
Bayram alışverişinde kandırılmayın
Kimler beyanname verecek?
Kimler beyanname verecek?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Enerji Bakanı Bayraktar Tahran’a gitti!
Enerji Bakanı Bayraktar Tahran’a gitti!
Antalya’da martta turist rekoru!
Antalya'da martta turist rekoru!
Daha Fazla Video Göster