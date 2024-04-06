06 Nisan 2024, Cumartesi
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İşte en çok aranan meslekler! En fazla açık iş konfeksiyon alanında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek verilerini açıkladı. Bakan Işıkhan, 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini duyurdu. Verilere göre, en fazla açık iş olan meslekler arasında konfeksiyon işçisi, lojistik elemanı, temizlik görevlisi ve ayakkabı imalatçısı öne çıktı.