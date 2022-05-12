12 Mayıs 2022, Perşembe
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İstanbul çevresindeki arsalara talep patlaması! Yeni yatırım aracı olarak rağbet görüyor
İstanbul'un çevresindeki arsalara talep yüzde 50-60'lara kadar yükseldi. Peki bu talebin nedeni ne? Vatandaşlar, en çok hangi noktaları tercih ediyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Susuz değerlendirdi.