İşsizlik tek haneye indi

Son dakika haberine göre TÜİK Mayıs 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre mayısta işsizlik oranı yüzde 0,5 puan azalarak %9,5 seviyelerine geriledi ve tek haneye indi.

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