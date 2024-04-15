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İşsizlik 0,3 puan azalarak 8,7 oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2024 12:13
Güncelleme:15.04.2024 12:14
TÜİK, Şubat 2024'e ilişkin işgücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre işsizlik bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşerek yüzde 8,7'ye geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü istatistikleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi." ifadelerini kullandı.
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İşsizlik 0,3 puan azalarak 8,7 oldu
İşsizlik 0,3 puan azalarak 8,7 oldu
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