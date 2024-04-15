İşsizlik 0,3 puan azalarak 8,7 oldu

TÜİK, Şubat 2024'e ilişkin işgücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre işsizlik bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşerek yüzde 8,7'ye geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işgücü istatistikleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "İstihdam sayımız 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN