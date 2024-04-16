16 Nisan 2024, Salı
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İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar! "Altın puslu havaları sever" deyip gram için rakam verdi: Manipülasyon piyasası oluştu
Son dakika altın haberi... Düğünü ve altın borcu olanlar, altın yatırımı yapmak isteyenler dikkat... İran-İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi? Altında yükseliş devam edecek mi? Kripto paralar neden değer kaybetti? 10 bin TL param 4,5 ayda altın ve gümüşte ne kadar kazandırdı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulundu.