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İŞKUR Gençlik Programı devrede! İşte şartlar

İŞKUR Gençlik Programı devrede! İşte şartlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 10:08
Başkan Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nda konuştu. İstihdam verilenin arttığının altını çizen Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün başlatıldığını açıkladı. Buna göre projeye "ayda 5 gün katılan öğrenciye 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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