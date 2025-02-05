05 Şubat 2025, Çarşamba
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İŞKUR Gençlik Programı devrede! İşte şartlar
Başkan Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nda konuştu. İstihdam verilenin arttığının altını çizen Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün başlatıldığını açıkladı. Buna göre projeye "ayda 5 gün katılan öğrenciye 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek vereceğiz." dedi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.