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İlk petrol kuyusunda 88 yıl sonra yeni sondaj! Basbirin-2 kuyusunda heyecanlı bekleyiş: Yeni balıklar yakalama ihtimali...

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 10:37
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı fosil yakıt arama çalışmalarına hız verdi. Şırnak'ta 1934'te açılan ve yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle iki yıl sonra kapatılan 'Basbirin-1' petrol kuyusundaki sondaj çalışmalarına yeniden başlandı. Daha önce açılan kuyularda Şırnak'ta olduğu gibi tekrar petrol çıkması nasıl değerlendirilir? Türkiye'de hangi bölgelerde petrol var? Petrol aramaları son yıllarda nasıl ilerliyor? Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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