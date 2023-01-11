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İkinci el konutta kampanya olacak mı? KGF paketinde neler olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

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Giriş: 11.01.2023 10:19
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Nebati, ikinci el konutta kampanya konusu ile ilgili, “Bankalarla görüşüyoruz, kampanya için çalışma yapılıyor” dedi. Nebati, "Yeni Evim) Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz." ifadelerini kullandı.
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