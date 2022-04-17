İki şehir arası 3 saate düşecek! Akdeniz, Ege ve Marmara’yı birbirine bağlayacak

Türkiye'nin Ulaşım ve Lojistik Master Planında yer alan ve Ege'nin önemli projelerinden birisi olan 163 kilometrelik Denizli - Aydın Otoyolu inşası tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti heyetiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, otoban inşasının yarıyı aşmış durumda olduğunu müjdeledi.