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İki şehir arası 3 saate düşecek! Akdeniz, Ege ve Marmara’yı birbirine bağlayacak

AA
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Giriş: 17.04.2022 17:14
Türkiye'nin Ulaşım ve Lojistik Master Planında yer alan ve Ege'nin önemli projelerinden birisi olan 163 kilometrelik Denizli - Aydın Otoyolu inşası tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti heyetiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, otoban inşasının yarıyı aşmış durumda olduğunu müjdeledi.
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