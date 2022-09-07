07 Eylül 2022, Çarşamba
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İcradaki borçlar siliniyor! 10 milyon dosya kapanacak... Kimler yararlanacak? Başvuru şartı var mı?
Hükümet dar gelirlilere destekleri artırıyor. Kimler hangi desteklerden yararlanıyor? Ne zaman gündeme gelecek? Kaç kişiyi kapsayacak? Kimler yararlanacak? Hangi dönemleri kapsayacak? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl ödenecek? İcradan kurtulmak için başvuru şartı var mı? Hangi kurumlara olan borçları kapsayacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.