07 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları İcradaki borçlar siliniyor! 10 milyon dosya kapanacak... Kimler yararlanacak? Başvuru şartı var mı?

İcradaki borçlar siliniyor! 10 milyon dosya kapanacak... Kimler yararlanacak? Başvuru şartı var mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2022 14:35
Hükümet dar gelirlilere destekleri artırıyor. Kimler hangi desteklerden yararlanıyor? Ne zaman gündeme gelecek? Kaç kişiyi kapsayacak? Kimler yararlanacak? Hangi dönemleri kapsayacak? Hangi borçlar silinecek? Borçlar nasıl ödenecek? İcradan kurtulmak için başvuru şartı var mı? Hangi kurumlara olan borçları kapsayacak? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İcradaki borçlar siliniyor
İcradaki borçlar siliniyor
Motorin fiyatlarına indirim
Motorin fiyatlarına indirim
1 Sterlin 1 Dolar mı olacak?
1 Sterlin 1 Dolar mı olacak?
Hane başına 450 – 600 TL ödeme!
Hane başına 450 – 600 TL ödeme!
Altın yükselişe mi geçiyor?
Altın yükselişe mi geçiyor?
2023 asgari ücreti ne kadar olacak?
2023 asgari ücreti ne kadar olacak?
Domates ihracatına izin şartı geldi
Domates ihracatına izin şartı geldi
Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler
Milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler
Başkan Erdoğan’dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Başkan Erdoğan'dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Sözleşmeli personele müjde
Sözleşmeli personele müjde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan metro hattı mesajı! Araçlar hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan metro hattı mesajı! Araçlar hazır
Banka promosyonu nasıl artırılır?
Banka promosyonu nasıl artırılır?
Daha Fazla Video Göster