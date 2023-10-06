Hibe ve destek kredileri artırıldı! konutlar için 750 bin TL, iş yerleri için 400 bin TL destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarı konutlar için 750 bin TL iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

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