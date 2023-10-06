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Hibe ve destek kredileri artırıldı! konutlar için 750 bin TL, iş yerleri için 400 bin TL destek

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 11:48
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm kampanyasında hibe ve kredi miktarı konutlar için 750 bin TL iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
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