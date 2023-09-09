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Her evden bir kişi istihdam edilecek! İşsizlik oranı tek hane olacak

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Giriş: 09.09.2023 08:55
Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından istihdam oranını artırmak için kamu ve özel sektör iş birliğiyle harekete geçildi. Her evden bir kişi olmak şartıyla devlet desteği ile birlikte iş olanağı sağlanacak.
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