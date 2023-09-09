Her evden bir kişi istihdam edilecek! İşsizlik oranı tek hane olacak

Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından istihdam oranını artırmak için kamu ve özel sektör iş birliğiyle harekete geçildi. Her evden bir kişi olmak şartıyla devlet desteği ile birlikte iş olanağı sağlanacak.

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