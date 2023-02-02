02 Şubat 2023, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Turkuvaz 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Enflasyonda düşüş sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Nebati "Bundan 100 sene evvel İstiklal mücadelemizden zaferle çıktıysak bugün de zaferle ayrılan bizler olacağız. Korona döneminde Türkiye diğer ülkelerden pozitif ayrılmıştır." dedi. Nebati, enflasyonda düşüş eğiliminin süreceğini de belirtti.