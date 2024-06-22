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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi muafiyeti açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 15:15
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve muafiyet konusunda yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. Bakan Şimşek, "motokuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Şimşek’ten vergi muafiyeti açıklaması
Bakan Şimşek'ten vergi muafiyeti açıklaması
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