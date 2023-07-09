Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli aylıklarına ilişkin son dakika bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında "Aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik" dedi.

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