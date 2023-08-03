Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon yorumu

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre temmuz ayı enflasyonu 9.49 olurken yıllık enflasyon 47.83 olarak duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

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