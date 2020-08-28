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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi paylaşımı: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini değerlendirdi.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:
"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!