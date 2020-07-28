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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyük gururun tablosunu paylaştı

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Giriş: 28.07.2020 19:18
Güncelleme:28.07.2020 19:23
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.
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