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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

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Giriş: 24.09.2020 11:59
Güncelleme:24.09.2020 14:15
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.

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