12 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Hava ulaşımına kar engeli: THY 163 seferini iptal etti

Hava ulaşımına kar engeli: THY 163 seferini iptal etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2022 22:44
Güncelleme:12.03.2022 22:47
Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini, AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferi iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yarın planlanan 163 seferini iptal ettiği bildirildi.

AnadoluJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı 29 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada ise, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden değişiklik / iade işlemlerini sıra beklemeden, kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirler." denildi.

THY 163 seferini iptal etti
THY 163 seferini iptal etti
Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler!
Siber dolandırıcıların yeni hedefi öğretmenler!
Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Maaşlar artıyor
Başkan Erdoğan bizzat duyuracak! Maaşlar artıyor
Ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi’ne açıldı
Ayçiçek yağı yüklü gemi Marmara Denizi’ne açıldı
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
Rus ordusu Harkov’da bir köyü hedef aldı
İşte savaşın maliyeti!
İşte savaşın maliyeti!
Petrol ve altın fiyatları düşüşe geçti
Petrol ve altın fiyatları düşüşe geçti
Ekonomide diplomasi umudu
Ekonomide diplomasi umudu
Biden’ın gizemli petrol hamlesi!
Biden’ın gizemli petrol hamlesi!
Rusya’ya görülmemiş ambargo!
Rusya'ya görülmemiş ambargo!
Konut fiyatları neden yükseldi?
Konut fiyatları neden yükseldi?
Yaptırımlara Rusya’dan misilleme!
Yaptırımlara Rusya'dan misilleme!
Daha Fazla Video Göster