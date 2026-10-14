ABD'de Eylül enflasyon verisi açıklandı!

ABD’de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon verisinin ardından yükselen tahvil faizlerinin altın ve diğer değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Ekonomist Arda Coşar, A Haber canlı yayınında piyasaların seyrini değerlendirdi. Coşar, Fed’in faiz politikası beklentileri ve altının ons fiyatındaki hareketliliğe dikkat çekerek yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.