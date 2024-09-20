Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretecek platform Türkiye'de

Türkiye'nin enerji filosu her geçen gün büyürken son olarak yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu Çanakkale'ye geldi. Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak platforma ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tesiste 140 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.