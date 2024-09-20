20 Eylül 2024, Cuma
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Günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretecek platform Türkiye'de
Türkiye'nin enerji filosu her geçen gün büyürken son olarak yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu Çanakkale'ye geldi. Devreye alındığında tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak platforma ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tesiste 140 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.