Gündem EYT ve ASGARİ ÜCRET! Başkan Erdoğan, Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakan Bilgin ile görüşecek

Son dakika haberi… Ankara’da bugün kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.15’te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Gündem ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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