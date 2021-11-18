18 Kasım 2021, Perşembe
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Gözler kritik faiz kararında | Merkez Bankası faiz indirimini sürdürecek mi? Faiz kararı ne olacak?
Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? A Para muhabiri Burak Uzun, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.