28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Goldman Sachs: Türkiye oyuna geri döndü

Goldman Sachs: Türkiye oyuna geri döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2023 14:04
ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs'a göre, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşme Türk lirasında (TL) kazancın geri döndüğüne işaret ediyor. Sachs'ın "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı raporunda dikkat çeken ifadeler yer alırken, "(Türkiye) Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor. Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında (forward) TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor" ifadelerine yer verdildi.

Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedilen raporda, "Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde, parasal sıkılaştırmanın daha da güçlendirileceği belirtilirken, yerli piyasa katılımcılarının kur korumalı mevduatlardan TL mevduatlara geçişinin teşvik edileceğine odaklanıldı." denildi.

Raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ettiği belirtildi.

"YÜZDE 40 VE ÜZERİ POLİTİKA FAİZİ TÜRKİYE'NİN REEL FAİZLERİNİ POZİTİF BÖLGEYE GETİREBİLİR"

Öngörülerin de yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Ekonomistlerimizin 12 ay sonrası enflasyon tahminlerine göre, yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir. Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir.

Politika faizindeki son artış, mevduat faizlerinin daha fazla artacağına işaret ediyor. Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor. Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında (forward) TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor."

Merkezden 2 yeni faaliyet izni MERKEZ'DEN 2 YENİ FAALİYET İZNİ
Merkezden reeskont faiz oranları kararı MERKEZ'DEN REESKONT FAİZ ORANLARI KARARI
Merkez Bankasından flaş KKM kararı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sachs: Türkiye oyuna geri döndü
Sachs: Türkiye oyuna geri döndü
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Ek MTV ödeyecek mi?
Ek MTV ödeyecek mi?
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Ekonomi kurmaylarından kritik toplantı
Madeni paralar böyle üretiliyor
Madeni paralar böyle üretiliyor
Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
Altında yön ne olur?
Altında yön ne olur?
Evlilik kredisi ne kadar?
Evlilik kredisi ne kadar?
BES’te para çekme şartları neler?
BES'te para çekme şartları neler?
Emekliye zam takvimi belli oldu!
Emekliye zam takvimi belli oldu!
Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...
Hangi telefonlar vergisiz? 12 marka, 45 model...
Yeni evlenenlere faizsiz kredi
Yeni evlenenlere faizsiz kredi
Daha Fazla Video Göster