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SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan flaş KKM kararı | TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan "TL ve enflasyon" açıklaması

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan flaş KKM kararı | TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan TL ve enflasyon açıklaması

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Öte yandan Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nda konuşan ve Türk lirası varlıklara yönelik yerel, uluslararası talebi arttırmaya kararlı olduklarını ifade eden TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA EKOMOMİ HABERLERİ | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini TL'yi cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

Uygulama talimatında yapılan değişiklikle TL dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.

TCMB, TÜRK LİRASI MEVDUATI CAZİP HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYOR

TCMB, Türk lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Öte yandan, kredi akışını rahatlatmak amacıyla, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN: TL'YE TALEBİ ARTIRACAĞIZ

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açış Konuşmasında önemli açıklamalar yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya dair Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, X sosyal medya platformundaki adresinde paylaşıldı.

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON" AÇIKLAMASI

"2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti.

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