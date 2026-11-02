Başkan Erdoğan'ın Seul temaslarında hangi başlıklar öne çıkıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretiyle iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliği yeniden gündeme geldi. Türkiye ile Güney Kore arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflenirken Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in sorularını yanıtlayarak Seul'deki temaslara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini aktardı.