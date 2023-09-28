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Son dakika: Merkez Bankası'ndan 2 yeni faaliyet izni

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan 2 yeni faaliyet izni

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verirken, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

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