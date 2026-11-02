İran'dan ABD'ye savaş mesajı! "Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ordu kurmaylarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İranlı bir güvenlik yetkilisi, olası bir savaşta hedef haritasının genişletildiğini belirterek, "Bir sonraki savaş sürprizler savaşı olacak" dedi. ABD'deki seçimlerin ardından Washington'un İran politikasının nasıl şekilleneceği ve bölgede savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.