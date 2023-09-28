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Son dakika: Merkez Bankası'ndan reeskont faiz oranları kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan reeskont faiz oranları kararı

SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık bazda artırdı. İşte açıklanan o rakam...

TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

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